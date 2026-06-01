【崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver.】 予約期間：5月31日21時～7月31日23時59分まで 2027年2月 発売予定 価格：14,905円 ADKエモーションズは、Myethosのフィギュア「崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver.」を2027年2月に発売する。価格は14,905円。 本商品はゲーム『崩壊：スターレイル』より