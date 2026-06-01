福岡県議会の蔵内勇夫議長は6月1日、議会棟での取材ルールについて明文化は必要ないとし、各会派の判断で対応する方針を示しました。■蔵内勇夫議長「取材規制とかそういったことは、どの会派も考えていませんので、そういう中で各会派として対応することになると思います。」議会棟での取材をめぐっては、ルールを作成するかどうか検討が進められていて、たたき台の案には取材前日までに対象議員の承認を得ることなど