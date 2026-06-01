DEPAPEPE ギターインストゥルメンタルユニット・DEPAPEPEが1日、2026年10月で活動休止を発表した。休止前最後のファンクラブツアー&東阪ワンマンライブを開催する。 DEPAPEPEは2002年11月徳岡慶也と三浦拓也で結成された、2人組ギターインストゥルメンタルユニット。2005年アルバム「Let's Go!!!」でメジャーデビュー。当時、インストアーティストのデビュー作品としては、日本音楽史上初のオリコンベスト