愛知県長久手市で6月1日、産業廃棄物の中間処理業者で火災が発生し、消火活動が続いています。消防によりますと、1日午前11時50分ごろ、長久手市岩作三ヶ峯にある産業廃棄物の中間処理などを行うヤードから「破砕したごみが燃えている」と119番通報がありました。山積みになった鉄くずなどが燃えているとみられ、消防が消火活動を続けていますが、午後4時時点で火は消し止められていません。ケガ人はいないということ