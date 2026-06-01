タレントの磯野貴理子（62）、松居直美（58）、女優でタレントの森尾由美（59）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気長寿番組での磯野不在の危機を振り返った。1994年に放送開始、33年目に突入した同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」で共演する3人。番組では3人の人生がドキュメンタリー的に伝えられた回もあり、磯野が不在だった際のVTRが公開された。磯野は「