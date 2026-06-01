沖縄に接近中の台風６号を巡り、気象庁は１日午後３時４２分、沖縄県今帰仁村に「レベル３大雨警報」を発表した。５月末に新たな防災気象情報の運用を開始して以降、レベル３の警報が出たのは初めて。レベル３は、５段階の警戒レベルのうち危険度が３番目に高く、避難に時間を要する人は早めの避難が求められる。