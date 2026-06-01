日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉を始めることで合意したことへの対抗措置として中国海警局が台湾の東側の海域でパトロールを行ったことをめぐり、木原官房長官はきょう（1日）、交渉開始は“国際法上、なにも問題がない”との考えを示しました。高市総理とフィリピンのマルコス大統領は先月（5月）28日、首脳会談を行い、両国のEEZ＝排他的経済水域と大陸棚の海洋境界を画定するための交渉をはじめることで合意しました。こ