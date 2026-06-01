11日に開幕するFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に出場する、サッカー日本代表（FIFAランキング18位）の軌跡を収めた初の映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」（岸枢宇己監督）特別試写会が1日、都内のユナイテッドシネマ豊洲で行われた。前日の5月31日にMUFG国立で行われた壮行試合アイスランド代表（同75位）戦を、後半42分のFW小川航基（NECナイメヘン）の