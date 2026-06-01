あなたの職場の男女格差度がわかる「ジェンダーギャップ・チェックリスト」が１日、公開された。今年創立８５周年を迎えた公益財団法人「日本女性学習財団」（東京）が手がけたもので、個人でも、事業所単位でも無料で診断が可能だ。なぜ、いま格差チェックが必要か、財団の野村浩子理事長に聞いた。同財団は、女性の学びやキャリア形成支援などを行っている。チェックリスト公開のきっかけは、女性活躍推進法が改正され、この