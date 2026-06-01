千葉県成田市の住宅で小学生の息子を殺害したとして父親が逮捕された事件で、父親が「お金がなく将来を悲観していた」などと供述していることがわかりました。【写真を見る】「お金がなく将来を悲観」小学生の息子を殺害か 66歳の父親を殺人の疑いで逮捕・送検無理心中を図ったか千葉・成田市殺人の疑いで逮捕・送検されたのは、成田市の無職・吉伊敏彦容疑者（66）で、先月27日、自宅アパートで息子の大聖さん（11）を殺