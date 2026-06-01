5月29日、愛知・名古屋市で起きたひき逃げ事件。この事件で亡くなった女性の教え子がFNNの取材に応じました。亡くなった女性の教え子：みんなから慕われていて優しい先生でした。頭が真っ白になって…涙が止まらなかった。女性は名古屋市内のスタジオで教え子たちからも人気のある、ダンスのインストラクターでした。スイミングスクールの送迎バスでひき逃げ事件を起こしたのは、85歳の酒井照也容疑者です。横断歩道を渡っていた田