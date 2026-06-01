中東情勢の影響で、不二家が、「カントリーマアム」などの菓子のパッケージに使用する色の数を減らすと取引先に伝えたことがわかりました。関係者によりますと、不二家は「カントリーマアム」や「ホームパイ」などの菓子について、7月以降、パッケージに使用する色の数を従来より減らすと取引先に通知したということです。中東情勢を受け、原材料価格や包装資材などの価格が上昇しているためで、「製品の品質維持と安定供給を継続