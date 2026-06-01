ボーイズグループRIIZE（ライズ）が5月30日に、ソウル郊外の仁川（インチョン）でデビュー1000日記念イベント「RIIZE 1000 DAYS FAN PARTI『RIIZE OFFIICE』」を開催した。韓国メディアのイーデーリーは1日「異なる役職の会社員に変身したメンバー6人が、2対2対2の競争プレゼンテーションを通じて、9月に開催されるデビュー3周年ファンミーティングを自ら企画した。他にカバー曲ステージ、リレーゲーム、ランダムプレイダンスなど