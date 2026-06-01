日々の生活を送っていると、何かのきっかけで口論になることがあります。そんな時、その場では何も言えなかったのに、あとになって「ああ言えばよかった」「なんであんなこと言われなきゃいけなかったんだ」と怒りが込み上げてくるという経験は、誰しも一度は経験しているでしょう。【漫画】『拙者、思い出しムカつき侍』（全編を読む）てぃーえーさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『拙者、思い出しムカつき侍』は、まさにそんな