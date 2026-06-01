「カローラ」より小さい「トヨタ新型セダン」に反響殺到！近年の日本の自動車市場では「SUV」や「ミニバン」が主流となり、かつて定番だったセダンを選ぶユーザーが大幅に減少しています。しかし、海を越えた東南アジアをはじめとするグローバル市場では、扱いやすいサイズ感とスタイリッシュなフォルムを両立したセダンが依然として高い支持を集め、激しいシェア争いが繰り広げられているのです。【画像】超カッコイイ！ これ