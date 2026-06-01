みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、お嫁さんの愚痴から起こった一件。義母「マホちゃん、ちょっとお疲れ気味？」産休明けの仕事・子育て・家事に慣れていこうとしている真っ只中のマホさん。慣