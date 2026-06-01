（株）ゼクサバース（千代田区）はドローンネットから破産を申し立てられ5月18日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には吉田和雅弁護士（はぜのき法律事務所、中央区築地2−3−4）が選任された。負債総額は74億4460万円（2025年2月期決算時点）。2025年12月18日に東京地裁から破産開始決定を受けた（株）ドローンネット（千代田区）の実質的経営者が代表を務め、メタバースの体験施設の運営やブロックチェー