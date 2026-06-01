〜 2026年5月の「円安」関連倒産動向 〜2026年5月の「円安」倒産は9件（前年同月⽐80.0％増）で、1月と3月に並ぶ今年最多を記録した。2026年1-5月累計は37件（前年同期⽐27.5％増）に達した。今回の円安局⾯では、年間最多の2024年（83件）の1-5月（30件）を⼤きく上回り、このペースをたどると年間最多を更新する可能性が強まった。負債総額は45億6,300万円（前年同月⽐56.5％減）と半減した。