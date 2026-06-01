＜〜全英への道〜ミズノオープン最終日◇31日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞初日、2日目の取材では、「優勝も、全英出場権もそこまで意識していない」と話していた小平智。しかし、3日目終了時には「ここまできたら優勝しか意識していません」と熱い気持ちで最終ラウンドに挑んでいた。【写真】「狙った球が出る」小平智が大絶賛の新ドライバー首位と1打差の単独2位でスタート。2番パー5でバーディ