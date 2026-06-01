2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負ったスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社の当時の運行管理者荒井強被告（57）の弁護人が1日、一審に続き禁錮4年とした東京高裁判決を不服として上告した。先月の高裁判決は、運行会社社長として同罪に問われた高橋美作被告（64）も一審と同様に禁錮3年とした。事故原因を男性運転手＝当時（65）、事故で死亡＝の技量不足と認定した上で、