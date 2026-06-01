日本モーターボート競走会は1日、SG「第36回グランドチャンピオン」（23〜28日、鳴門）に石野貴之（43＝大阪）が繰り上がりで出場すると発表した。丸野一樹（34＝滋賀）が5月31日のボートレースオールスター（浜名湖）で優勝したことに伴うもの。石野は10年連続13回目のグラチャン出場で、今回と同じ鳴門で開催された2017年の第27回大会を制している。