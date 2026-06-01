ラジオパーソナリティー、アンジェリーナ1／3（24）が1日、都内で行われた「第63回ギャラクシー賞贈賞式」（放送批評懇談会）に登場した。パーソナリティーを務めるTBSラジオ「Angie Radio！！〜夢は口に出せば叶う！〜」、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」の活躍でDJパーソナリティー賞を受賞。24歳の最年少受賞となる。講談師、神田伯山（42）にあこがれてきたとし「背中を追いながらラジオをやってきた。今は同業者として、あこがれ