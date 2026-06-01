劇団四季大阪四季劇場の次回ロングラン上演作品の製作発表会が1日、大阪市内で行われ、ディズニーミュージカル「アナと雪の女王」の上演を発表した。27年6月20日に開幕する。13年公開の大ヒット映画を18年に舞台化。劇団四季では21年6月からJR東日本四季劇場[春]で上演中で27年1月17日千秋楽を迎える。劇団四季代表取締役の吉田智誉樹氏は「大型のディズニーミュージカルをしばらくやっていなかった。早く大阪にお持ちできてうれし