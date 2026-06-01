Ｆ１で伝統の舞台として知られるモナコ・グランプリ（ＧＰ、決勝７日）の開催を前に、現地の宿泊料金が?暴騰?して話題を呼んでいる。モナコＧＰは世界中からセレブが集結することもあり、Ｆ１で最も華やかな舞台となるが、そのぶん観戦のハードルも高い。米メディア「モータービスケット」は「モナコＧＰの週末の客室の中には２６万ユーロ（約４８３０万円）を超えるものがあるとのことだ」と報道。ホテルが軒並み高価格帯と