タレントの磯野貴理子が、松居直美、森尾由美とともに、１日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。松居と森尾に感謝した。磯野らは、１９９４年からトークバラエティ番組「はやく起きた朝は…」（フジテレビ系）に出演している。しかし、磯野が２０１４年に脳梗塞のため、緊急入院したことで、番組を１か月休むことがあった。磯野は、当時を振り返って「２人（松居、森尾）が番組を支えてくれました」と感謝。ＭＣの