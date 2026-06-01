森香澄が1日、都内で開催されたピーチ・ジョンの新商品発表会に登場した。16日に31歳の誕生日を迎える森香澄。イベントでは、森にバースデーケーキがサプライズで贈られ、31歳への目標を語った。森香澄イベントに登場した森は、1日からルミネ新宿にて開催されるポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」の「深海に煌めく人魚のサロン」というモチーフに合わせて、森は人魚をイメージした衣装を身に纏い美しいビジュアルを