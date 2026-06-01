巨人の則本昂大投手（３５）が１日にジャイアンツ球場での先発投手練習に参加。ブルペン投球やキャッチボールなどをして汗を流し、２日に先発する予定のオリックス戦（東京ドーム）に向けて最終調整を行った。?７度目の正直?となるか。則本はここまで６試合に登板したものの、初勝利は「０」。前回５月２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）では、移籍後最短となる４回で降板。１０１球を投げ６安打７失点と大量失点を許した。