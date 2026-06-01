第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、DJパーソナリティ賞を受賞したアンジェリーナ1/3が登壇した。TBSラジオ『アンジーラジオ〜夢は口に出せば叶う〜』、TOKYO FM/JFN『SCHOOL OF LOCK!』でマイクの前に立つ“アンジー”は、憧れの存在への対抗心、ラジオに向き合う覚悟、そして自身のモットーを熱く語った。アンジェリーナ1/3○神田伯山への思い「憧れとかではなく、負けないぞ」選評