ボートレース桐生で８月２５日から３０日まで開催されるＳＧ「第７２回メモリアル」の出場選手が１日、発表された。各ボートレース場から２人、開催場となる桐生から５人、７月びわこＳＧオーシャンカップの優勝選手の５２選手が真夏の夜に熱い戦いを繰り広げる。松井繁が今大会最多となる３２回目、浜野谷憲吾は３０年連続３０回目の出場となる。ＳＧ、Ｇ?での活躍が目立つ佐賀支部の出場選手が注目されていたが、からつボ