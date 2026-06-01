シンガーソングライターのあいみょん（31）が5月31日、自身のInstagramを更新。ストーリーズを除けば今年3月以来となる久々のフィード投稿となったが、その内容にファンが大きな反響を寄せている。《撮り溜め日記》と題された今回の投稿では、写真と動画合わせて16枚を公開。《みんな元気にしてますか》とファンに呼びかけ、《最近買ってよかったものはありますか？私は、真空保存容器です。あれすげえ。1週間経っても野菜が生き生