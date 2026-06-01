優れたテレビ番組や団体、個人に贈られる「第６３回ギャラクシー賞」（主催：放送批評懇談会）の贈賞式が１日、都内で行われ、ＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がマイベストＴＶ賞を受賞。同作に出演した竹内涼真と夏帆がゲスト出演した。視聴者から最も愛された賞に贈られる同賞。夏帆は「本当にたくさんの方に愛していただいた作品。自分の想像以上に広がっていった」と喜びをかみしめた。一方、作中で食