バスケットボール女子の愛知・名古屋アジア大会（９月）代表候補による練習が１日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。常田亜美（デンソー）は先月、バスケ男子の常田耕平（福井）との結婚を公表したばかり。代表活動ではパスポート表記に合わせる規定があり、旧姓の「木村」ではなく名字を変更。「すごく新鮮な気持ち。新たな気持ちで頑張りたい」とにこやかに答えた。公表は先