北中米Ｗ杯に向かうサッカー日本代表を追いかけたドキュメンタリー映画『ＯＮＥＣＲＥＡＴＵＲＥ』（６月５日、全国公開）のキックオフ特別試写会舞台あいさつが１日、都内で行われ、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが登場した。宮本会長は「サッカーがこの国でもっと大きな存在になってほしいと常々思っている。２００２年Ｗ杯後にも『六月の勝利の歌を忘れない』というＤＶＤが出て、２０年以上たっても、当時見ました、