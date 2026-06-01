気温が高くなってくると、こってりしたおかずよりも、あっさりした味が恋しくなりますよね。クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」でも、6月になると鶏もも肉と一緒に「さっぱり」という言葉が上位に検索されてくるんです。今回はポン酢で味が決まる、食欲が落ちがちな時期にも食べやすい鶏もも肉レシピを2つご紹介します。 ▼はちみつとポン酢だけ！しっとり仕上がる「さっぱり煮」 ポン酢とはちみつという、たった