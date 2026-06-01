最新の全国映画動員ランキング（5月29日〜31日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位で初登場した『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が週末3日間で動員24万3000人、興行収入4億2500万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は動員89万人、興収15億円を超えている。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位、3位、4位も前週と同じ並びとなり、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービ