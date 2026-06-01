5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもってグループ活動を終了した嵐。1999年のCDデビューから2026年までの、嵐に関する主なオリコン記録が発表されました。■1999年〜2009年嵐に関する主なオリコン記録【1999年】・シングル『A・RA・SHI』（1999年11月3日発売）CDデビュー。「1999/11/15付オリコン週間シングルランキング」で初登場1位 初週55.7万枚（累積売り上げ枚数：97.3