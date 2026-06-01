台風の暴風域に入っている沖縄・那覇市から中継です。那覇市内では夕方になって雨や風の勢いが少し落ち着いてきた印象がありますが、それでも時折、強い風が吹き、街路樹を揺らしています。こちら沖縄本島地方には1日朝、早く暴風警報が出され、うるま市で午後3時48分に、40.6メートルの最大瞬間風速を観測しました。県内ではこれまでに、風にあおられて転倒するなど少なくとも6人がけがをしたほか、倒木などの被害も各地で報告さ