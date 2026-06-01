記者会見で田口八重子さんの写真を手にする兄の本間勝さん（右）と姉の鈴木正子さん＝1日午後、埼玉県川口市役所北朝鮮による拉致被害者で埼玉県川口市出身の田口八重子さん＝失踪当時（22）＝の家族らでつくる「拉致問題を考える川口の会」が1日、市役所で記者会見し、田口さんの兄本間勝さん（82）らによる手紙を在日外国公館178カ所に送付すると発表した。手紙では「救出を待ちわびている家族は高齢になっている。生きている