送検のため、栃木県警栃木署を出る高校生の男（右）＝1日午前7時40分ごろ栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち、川崎市の1人は他の3人と、事件をきっかけに知り合ったとみられることが1日、捜査関係者への取材で分かった。指示役とされる男と事件前から接点のあった相模原市の少年（16）を軸に実行役が集まったとみて、仲介役を含め少年らの関係性を調べている。栃木、神奈川両県警合同捜査本