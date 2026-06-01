【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル前議長は５月３１日、金融政策の決定について「我々は、いかなる政党や政治家の利害も考慮しない」と述べた。議長在任時に、トランプ大統領から繰り返し利下げ圧力を受けたことが念頭にあるとみられる。パウエル氏は金融政策について「最善の経済分析に基づいてのみ決定される」と説明した。トランプ氏はこれまで、パウエル氏の解任をちらつかせ、クック理