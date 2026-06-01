文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、エリート年下上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査するドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。6月4日（木）には第8話でいよいよ最終章へ突入する本作だが、そんななか、主演・鈴木京香が5月31日に誕生日を迎え、当日、サプライズで黒島結菜はじめ宮世琉弥、遠藤憲一、武田玲奈がスタッフとともに撮影現場で盛大にお祝いした。