今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第46回（2026年6月1日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）突然、中国のことわざ第10週のサブタイトル「疾風に勁草」（演出：新田真三）は中国の歴史書『後漢書』の王覇伝に記された