新築マンションが次々と分譲され、とりわけタワーマンションが街の景観を塗り替えていく時代です。しかし、私が執事として長年お仕えしてきた超富裕層の多くは、ピカピカの新築物件にはあまり食指が動きません。彼らの家選びには、人気や価格、コストパフォーマンスとは全く異なる「ものさし」があるのです。（日本バトラー＆コンシェルジュ代表取締役社長新井直之）超富裕層が人気の「新築タワマン」よりも惹かれる物件の特徴と