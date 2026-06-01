香港メディアの香港01は5月30日、日本で学ぶ外国人留学生の数が過去最多を更新し、中国人留学生が最多の3割を占めていると報じた。日本学生支援機構（JASSO）が29日に発表したデータによると、2025年5月時点で日本で学ぶ外国人留学生の数は40万8069人に達し、過去最高を更新した。日本政府が33年までの目標としていた「留学生40万人」を前倒しで達成したことになる。同データによると、留学生数は新型コロナウイルスの影響で大きく