中国税関総署が5月29日に明らかにしたところによると、中国と韓国の輸出入食品安全協力メカニズムの推進の下で、2025年の中韓の農業食品貿易額は80億ドル（約1兆2760億円）を超えたということです。今年1〜4月の中韓の農業食品貿易額は28億ドル（約4470億円）で、前年同期比8．8％増加しました。中韓両国の食品貿易の相互補完性は著しく、中国の労働集約型の初級農産物と精密加工食品産業は、韓国の耕地が限られ、消費需要が多元的