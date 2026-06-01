格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルの体型管理について意外な真実が明かされた。【動画】「こんなに痩せてるのに…？」SHIHOが驚き！aespa・ジゼルが毎日食べている“意外な好物”動画の中で、SHIHOはジゼルとハグを交わした直後、すぐに険しい表情になり「うわ…細