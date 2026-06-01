アニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の『僕のヒーローアカデミア IN コンサート』が、5月30日にパシフィコ横浜国立大ホールにて開催された。アニメ“ヒロアカ”の劇伴作家である林ゆうきがバンドマスターとして“SPECIAL ORCHESTRA BAND：THE HEROES”と共に“ヒロアカ”アニメの劇伴の数々を、アニメの名シーンをスクリーンに投影しながら演奏。さらに、アニメ“ヒロアカ”の緑谷出久役の山下大輝、爆豪勝己役の岡本