打率・388で初の首位打者を獲得した早大・徳丸快晴（2年＝大阪桐蔭）と打率2位に終わった法大・境亮陽は高校の同級生。仲良くベストナインも獲得して一緒に写真に収まった。 首位打者のブロンズ像を横目に2回目受賞の境は悔しそう。一方の初受賞の徳丸は「境のヒットの半分は内野安打なので、それがなかったら打率2割ですから」と茶々を入れると「うるさいわ」と境。徳丸は「秋は本塁打を増やしたい」、境は「長打を増やします」