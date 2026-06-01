5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもってグループ活動を終了した嵐。オリコンは、シングル＆アルバム累積売り上げTOP3などの記録を発表しました。■アーティスト別セールス部門 トータルランキングでは、9度の年間1位に輝く嵐は、『オリコン年間ランキング』アーティスト別セールス部門 トータルランキングでは通算9度の1位を獲得。これは全アーティスト歴代1位の記録だという