関西電力美浜原発3号機＝2025年3月、福井県美浜町関西電力は1日、高圧タービンで蒸気が漏れ、原子炉を停止した美浜原発3号機（福井県美浜町）について、定期検査を16日から開始すると発表した。当初は19日を計画していたが、事故を受けて前倒しした。また、関電は1日までに、蒸気が漏れた炭素鋼製のキャップを切り出し、製造会社の工場に搬出した。今後損傷部位を観察するなどし、事故原因を分析する。事故は先月8日に発生し